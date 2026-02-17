Milano 11:04
45.693 +0,60%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:04
10.525 +0,49%
Francoforte 11:04
24.866 +0,26%

La Borsa in Cina è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa in Cina è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario in Cina è chiuso per il Capodanno cinese.
Condividi
```