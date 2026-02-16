Milano 17:19
45.489 +0,13%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:19
10.470 +0,23%
Francoforte 17:18
24.805 -0,44%

Borsa chiusa a New York

Calendar, Finanza
Borsa chiusa a New York
(Teleborsa) - Oggi, 16 febbraio, a New York le contrattazioni sono chiuse in occasione dell'Anniversario della nascita di George Washington.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```