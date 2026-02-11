Milano
9:28
46.649
-0,33%
Nasdaq
10-feb
25.128
0,00%
Dow Jones
10-feb
50.188
+0,10%
Londra
9:28
10.377
+0,22%
Francoforte
9:27
24.897
-0,36%
Mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 09.44
Home Page
/
Notizie
/ La Borsa di Tokyo è chiusa
La Borsa di Tokyo è chiusa
Calendar
,
Finanza
11 febbraio 2026 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Tokyo è chiuso per il Giorno della Fondazione Nazionale.
(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Argomenti trattati
Borsa
(1414)
