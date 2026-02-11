Milano 9:28
46.649 -0,33%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:28
10.377 +0,22%
24.897 -0,36%

La Borsa di Tokyo è chiusa

(Teleborsa) - Il mercato azionario di Tokyo è chiuso per il Giorno della Fondazione Nazionale.

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
