Milano 17:27
45.476 +0,10%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:27
10.469 +0,22%
Francoforte 17:27
24.817 -0,39%

La Borsa in Cina è chiusa

La Borsa in Cina è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario in Cina è chiuso per il Capodanno cinese.
