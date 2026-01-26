Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:32
25.782 +0,69%
Dow Jones 17:32
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

La Borsa di Sydney è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa di Sydney è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Sydney è chiuso per la Festa Nazionale.
Condividi
```