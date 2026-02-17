Milano 11:05
45.699 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:05
10.522 +0,46%
Francoforte 11:05
24.859 +0,23%

Londra: scambi al rialzo per Compass Group

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Compass Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale nella ristorazione, che avanza bene dell'1,80%.

Lo scenario su base settimanale di Compass Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,65 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,09. Il peggioramento di Compass Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```