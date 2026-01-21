CDP, nuove operazioni per 500 milioni di euro su grandi industrie e infrastrutture

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti
ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di oltre 500 milioni di euro
, principalmente a supporto di programmi di investimento di grandi realtà industriali e per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture.
In coerenza con il Piano Strategico 2025-2027, il CdA ha dato il via libera a interventi dedicati all'ampliamento e al potenziamento delle reti energetiche nazionali
adottando soluzioni tecniche avanzate. Sono state, inoltre, approvate operazioni a sostegno del mercato del venture capital
, favorendo programmi di accelerazione innovativi e la crescita di start-up.
Il CdA ha inoltre deliberato iniziative per lo sviluppo sostenibile di comparti industriali rilevanti
per l'economia italiana con l'obiettivo di sostenere gli investimenti delle realtà italiane di maggiori dimensioni, anche in pool con altre istituzioni finanziarie.