Intuos, round da 720 mila euro con Techstars e CDP Venture Capital

(Teleborsa) - Intuos
, startup italiana che aiuta gli operatori di flotte aeronautiche a crescere potenziando efficienza, sicurezza e conformità grazie a una piattaforma integrata che unisce software operativo e dispositivi IoT brevettati con analisi basate su machine learning, ha chiuso un round di investimento da 720 mila euro
.
Il capitale raccolto permetterà all'azienda di completare gli sviluppi tecnologici chiave e iniziare a esplorare il mercato statunitense
, dopo l'espansione già avviata in Europa e in Sudafrica, dove a fine 2025 è stato firmato un accordo di distribuzione con Absolute Aviation Parts.
A guidare l'investimento un gruppo di investitori di primo piano: Argo
, il programma di accelerazione TravelTech nato da un'iniziativa di CDP Venture Capital in collaborazione con il Ministero del Turismo e gestito da Zest
e Venisia, Techstars
, leading pre-seed venture capital statunitense, Ventive
, società di investimenti per startup pre-seed e seed, alcuni clubdeal e business angel.
"L'aviazione non commerciale sta attraversando la sua trasformazione più grande. La complessità operativa sta crescendo più velocemente di quanto i software aeronautici tradizionali possano gestire - spiegano i fondatori Carolina Gianardi e Vito Tedeschi
- Ciò che manca è un controllo strutturato su addestramento, operazioni e gestione flotte. Con questo round completeremo gli sviluppi tecnologici della nostra piattaforma e porteremo la nostra innovazione sul mercato americano, forte dell'esperienza maturata in Europa e dell'accordo già siglato in Sudafrica".
Fondata a Roma con sede operativa a L'Aquila all'interno dell'Aeroporto dei Parchi
, Intuos nasce dall'incontro tra due profili complementari: Carolina Gianardi, CEO con oltre 30 anni di esperienza in business management in realtà come GE Capital e American Express, e Vito Tedeschi, CTO con oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo software e database management, avendo guidato progetti con miliardi di dati per Autostrade per l'Italia, Crédit Agricole, Telecom Italia, Banca d'Italia e INPS.
Il team di Intuos conta ad oggi, oltre ai 2 fondatori, 10 persone under 35
: 8 membri del team tech e 2 commerciali, di cui una basata in Canada.