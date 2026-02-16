Intuos, round da 720 mila euro con Techstars e CDP Venture Capital

Zest

(Teleborsa) -, startup italiana che aiuta gli operatori di flotte aeronautiche a crescere potenziando efficienza, sicurezza e conformità grazie a una piattaforma integrata che unisce software operativo e dispositivi IoT brevettati con analisi basate su machine learning, ha chiuso unIl capitale raccolto permetterà all'azienda di completare gli sviluppi tecnologici chiave e, dopo l'espansione già avviata in Europa e in Sudafrica, dove a fine 2025 è stato firmato un accordo di distribuzione con Absolute Aviation Parts.A guidare l'investimento un gruppo di investitori di primo piano:, il programma di accelerazione TravelTech nato da un'iniziativa di CDP Venture Capital in collaborazione con il Ministero del Turismo e gestito dae Venisia,, leading pre-seed venture capital statunitense,, società di investimenti per startup pre-seed e seed, alcuni clubdeal e business angel."L'aviazione non commerciale sta attraversando la sua trasformazione più grande. La complessità operativa sta crescendo più velocemente di quanto i software aeronautici tradizionali possano gestire - spiegano i- Ciò che manca è un controllo strutturato su addestramento, operazioni e gestione flotte. Con questo round completeremo gli sviluppi tecnologici della nostra piattaforma e porteremo la nostra innovazione sul mercato americano, forte dell'esperienza maturata in Europa e dell'accordo già siglato in Sudafrica".Fondata a Roma con, Intuos nasce dall'incontro tra due profili complementari: Carolina Gianardi, CEO con oltre 30 anni di esperienza in business management in realtà come GE Capital e American Express, e Vito Tedeschi, CTO con oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo software e database management, avendo guidato progetti con miliardi di dati per Autostrade per l'Italia, Crédit Agricole, Telecom Italia, Banca d'Italia e INPS.Il team di Intuos conta ad oggi, oltre ai 2 fondatori,: 8 membri del team tech e 2 commerciali, di cui una basata in Canada.