BeNewtral, round da 7 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital

(Teleborsa) -, startup fondata da Nicolò Verardi e Riccardo Frezzato, attiva nel settore del Clean Tech con focus sulla produzione di materiali innovativi per l'edilizia del futuro, ha chiuso un, portando a 11 milioni di euro la raccolta totale.L'operazione è stata finalizzata, un materiale completamente diverso dal cemento ma in grado di sostituirlo integralmente nella produzione del calcestruzzo, garantendo le medesime prestazioni. ReBind si presenta come soluzione di nuova generazione per il settore delle costruzioni, grazie a processi chimici e fisici a basso consumo energetico che riducono le emissioni fino al 90% rispetto al cemento Portland, senza rinunciare a durabilità e resistenza., attraverso il comparto Infratech del proprio fondo Corporate Partners I. Ad affiancarlo ci sono i soci storici che sostengono BeNewtral sin dall'inizio - NovaCapital, Eureka! Venture SGR e Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità Ambientale promosso da CDP Venture Capital - insieme a un gruppo selezionato di investitori privati, tra cui Edoardo Vernazza, imprenditore titolare di San Colombano Costruzioni e Presidente di ANCE Giovani, e altri nuovi angel investors provenienti dal mondo industriale, della consulenza e manageriale.I nuovi capitali saranno destinati al, oltre che all'incremento della capacità produttiva e allo sviluppo delle attività commerciali.Sul fronte della produzione, BeNewtral, contestualmente alla raccolta fondi, ha, che costituirà il primo impianto pilota sulla base del quale costruire i successivi e che porterà la capacità produttiva ad oltre 25k ton annue, permettendo alla società di diventare il primo produttore di leganti alternativi in Italia. Sul fronte R&D, BeNewtral investirà nella creazione di un laboratorio di nuova generazione per lo sviluppo dei leganti alternativi, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento scientifico e industriale, grazie a partnership strategiche con università italiane e centri di ricerca esteri, e a un. Sul fronte commerciale, BeNewtral investirà nello sviluppo di una, che rappresentano il primo mercato naturale per l'adozione dei leganti alternativi."Ora che abbiamo completato lo sviluppo del prodotto e creato un modello di crescita scalabile, con la fiducia dei nostri investitori, nuovi e storici, potremo accelerare il piano di crescita e ampliare gli ambiti di applicazione - hanno detto- Potremo così consolidare la nostra leadership tecnologica, mantenendo centrale la minimizzazione dell'impatto ambientale e la sostenibilità del settore dei materiali da costruzione"."BeNewtral si è affermata tra le eccellenze internazionali impegnate nella definizione di una nuova visione sostenibile per un materiale strategico e imprescindibile come il cemento - ha commentato- Siamo particolarmente contenti di sostenere il rafforzamento della base produttiva dell'azienda, attraverso la realizzazione di un nuovo polo industriale e lo sviluppo di collaborazioni strategiche con operatori qualificati del settore, che consentiranno di favorire l'adozione della soluzione di BeNewtral"."Reinvestire in BeNewtral significa confermare la fiducia su una tecnologia che non promette solo "decarbonizzazione", ma una nuova logica industriale: stessa performance del cemento, costi ed energia drasticamente inferiori, e scalabilità reale. Oggi vediamo un team che non sta facendo R&D fine a sé stessa: sta costruendo produzione, supply chain e go-to-market insieme", hanno aggiunto