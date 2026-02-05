Milano 11:37
46.490 -0,31%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:37
10.375 -0,26%
Francoforte 11:37
24.533 -0,29%

Parigi: giornata depressa per Thales

Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Thales
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che tratta con una perdita dell'1,90%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Thales rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 251,4 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 246,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 245.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```