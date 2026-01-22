Parigi: giornata depressa per Thales

azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa

CAC40

Thales

Thales

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 259,3 Euro e supporto a 252,7. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 265,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)