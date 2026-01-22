Parigi: giornata depressa per Thales

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Thales
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 259,3 Euro e supporto a 252,7. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 265,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)