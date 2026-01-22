Milano 13:19
Parigi: giornata depressa per Thales

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Thales è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 259,3 Euro e supporto a 252,7. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 265,9.

