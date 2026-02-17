Milano 17:35
Parigi: giornata depressa per Thales

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che presenta una flessione dell'1,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Thales ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 251 Euro. Supporto a 243,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 258,5.

