Parigi: giornata depressa per Thales

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che presenta una flessione dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Thales
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 251 Euro. Supporto a 243,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 258,5.
