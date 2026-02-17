Piazza Affari: giornata depressa per NewPrinces

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo agroalimentare italiano
, che presenta una flessione del 2,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che NewPrinces
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,1%, rispetto a -3,36% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,01 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,53. L'equilibrata forza rialzista di NewPrinces
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)