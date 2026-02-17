Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:55
24.697 -0,14%
Dow Jones 17:55
49.583 +0,16%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Piazza Affari: giornata depressa per NewPrinces

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per NewPrinces
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, che presenta una flessione del 2,13%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che NewPrinces mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,1%, rispetto a -3,36% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,01 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,53. L'equilibrata forza rialzista di NewPrinces è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```