Milano 9:38
47.488 +0,13%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:38
10.893 +0,43%
25.318 +0,12%

Piazza Affari: calo per NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, che mostra un decremento dell'1,89%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NewPrinces rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di NewPrinces è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
