Piazza Affari: calo per NewPrinces

gruppo agroalimentare italiano

FTSE Italia Mid Cap

NewPrinces

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento dell'1,89%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,53.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)