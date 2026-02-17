Recordati, ricavi preliminari 2025 in forte crescita grazie allo slancio del settore Rare Diseases

Recordati

(Teleborsa) - Dalla lettura deiemerge che nel 2025ha registratopari a 2.618,4 milioni di euro, in crescita dell’11,8% rispetto all’esercizio 2024, o dell’8,3% a perimetro omogeneo e a cambi costanti, trainati dal solido contributo sia del settore(+2,0% rispetto all’esercizio 2024 o +3,8% a perimetro omogeneo e a cambi costanti, +1,6% escludendo la Turchia) che del settore(+29,7% o +16,6% a perimetro omogeneo e a cambi costanti). L’impatto negativo dei cambi per l’esercizio 2025 è stato pari a 64,2 milioni (-2,7%).In dettaglio, nel settorei franchisehanno registrato una crescita pari rispettivamente al 2,5% e al 2,8%, mentre quelloè cresciuto del 9,9% grazie alla solida performance nei mercati di riferimento di diversi prodotti in portafoglio, sia su prescrizione che OTC.Nel settore, il franchiseha realizzato ricavi netti in aumento del 22,5%, grazie all’accelerazione della crescita dei pazienti di Isturisa negli Stati Uniti nel secondo semestre del 2025 e alla crescita a doppia cifra di Signifor. Il franchiseha conseguito ricavi netti in crescita del 63,8%, grazie al contributo di Enjaymo e alla forte crescita di Sylvant e Qarziba. Il franchiseha registrato una crescita del 5,2%, trainato da Carbaglu e Panhematin.L’è stato pari a 991,1 milioni, in crescita del 14,5% rispetto all’esercizio 2024 e con un’incidenza sui ricavi netti del 37,8%. I progressi rispetto all’esercizio precedente sono attribuibili ad un mix di business favorevole e alla solida performance operativa di entrambe le business unit, nonostante il significativo impatto avverso dei cambi, il maggior livello degli investimenti a sostegno del lancio dell’estensione dell’indicazione di Isturisa negli Stati Uniti, il continuo sviluppo di Enjaymo e l’ulteriore espansione geografica.L’è stato di 774,9 milioni, in crescita del 13,2% rispetto all’esercizio precedente e con un’incidenza del 29,6% sui ricavi netti rispetto al 29,2% dell’esercizio precedente. L’è stato pari a 670,8 milioni nell’esercizio 2025, inaumento del 5,0% rispetto all’esercizio 2024, assorbendo l’impatto a livello di margine lordo di costi non monetari per 66,8 milioni rispetto a 37,5 milioni nell’esercizio 2024, derivanti dalla rivalutazione al fair value del magazzino di prodotti acquisiti nel settore Rare Diseases inclusi 62,5 milioni per Enjaymo.L’è stato pari a 651,1 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 24,9%, in aumento del 14,5% rispetto all’esercizio 2024, grazie all’incremento dell’utile operativo rettificato oltre ai minori oneri finanziari, parzialmente compensato da maggiori imposte sul reddito.L’è stato pari a 443,6 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 16,9%, in crescita del 6,5% rispetto all’esercizio 2024, trainato principalmente dall’aumento dell’utile operativo e dalla riduzione degli oneri finanziari.Ilè stato pari a 558,8 milioni, in aumento di 23,7 milioni rispetto all’esercizio 2024, con un solido EBITDA compensato in parte dal maggiore assorbimento del capitale circolante (che riflette l’incremento dei livelli di scorte negli Stati Uniti) e dall’incrementodegli interessi passivi e delle imposte sul reddito versati.Il debito netto al 31 dicembre 2025 è pari a 2.037,3 milioni, corrispondenti a una leva di poco inferiore a 2,1 volte l’EBITDA, rispetto a un debito netto di 2.154,3 milioni al 31 dicembre 2024, a seguito del pagamento di un dividendo pari a 267,6 milioni, dell’acquisto di azioni proprie per 112,5 milioni (al netto delle vendite per l’esercizio di stock option) e del pagamento upfront per i diritti di Vazkepa e Inrebic rispettivamente per 25 milioni e 11 milioni di dollari.Per ilil gruppo prevedetra 2.730 e 2.800 milioni di euro, con un impatto avverso dei cambi pari a circail -3,5%; l'è atteso tra 995 e 1.030 milioni, con un margine +/- 36,5%; l'è stimato tra 655 e 685 milioni con un margine +/- 24,0%.Gli obiettivi per il, con una forte crescita organica accompagnata da operazioni di business development mirate e attività di M&A. In dettaglio:tra 3.000 e 3.200 milioni;tra 1.140 e 1.225 milioni;tra 770 e 820 milioni, esclusi potenziali impatti derivanti da dazi e/o politiche di “most favoured nation pricing” negli Stati Uniti.