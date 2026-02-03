Siav, ricavi in crescita e significativa riduzione dell’indebitamento nel 2025

Siav

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diSocietà Benefit, leader in Italia nel settore dell’Enterprise Content Management, ha esaminato i ricavi consolidati preliminari e alcuni principali KPI relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che mostranodelle vendite e prestazioni, pari a circa 35,7 milioni registrano un incremento di circa il 7% rispetto all’esercizio 2024.L’incremento dei ricavi delle vendite e prestazioni al 31 dicembre 2025 rispetto all’esercizio precedente, neutralizzando gli effetti della cessione della controllata Mitric perfezionata in data 27 maggio 2025, e dunque a parità di perimetro al 31 dicembre 2024, sarebbe pari a circa il 10%.L’si attesta a circa 9 milioni, in aumento rispetto a 6,3 milioni al 31 dicembre 2024. L’incremento significativo della marginalità registrato nel corso dell’esercizio è stato reso possibile grazie a una strategia mirata di ottimizzazione dei costi e al continuo miglioramento dell’efficienza operativa. Queste azioni hanno permesso di massimizzare le risorse disponibili e di rafforzare la competitività del Gruppo, generando così un impatto positivo sulla redditività complessiva.al 31 dicembre 2025 è pari a circa 18,2 milioni, in significativo miglioramento rispetto a €20,9 milioni al 31 dicembre 2024 principalmente per via dell’aumento della capacità della Società di generare cashflow operativo dalle proprie attività., ha commentato: “I risultati preliminari dell’esercizio 2025 confermano la solidità del nostro modello di business e l’efficacia delle scelte strategiche intraprese. La crescita delle attività a maggiore componente ricorrente e il buon andamento delle soluzioni a più alto valore aggiunto rafforzano la visibilità dei ricavi e pongonodel Gruppo. Continuiamo a investire con disciplina, mantenendo un”.Il Consiglio di Amministrazione della Società approverà il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 in data 24 marzo 2026.