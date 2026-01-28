Recordati, Barclays conferma rating e TP in attesa del quarto trimestre

Recordati

(Teleborsa) - In vista dei risultati del quarto trimestre 2025 chepubblicherà il prossimo 17 febbraio,ha aggiornato le previsioni sui cambi, ha apportato piccole modifiche alle ipotesi sulle vendite divisionali e valutato le ultime informazioni sui flussi di cassa per il quarto trimestre, inclusi i recenti riacquisti di azioni proprie e il pagamento dei dividendi.Ribadendo le aspettative precedentemente pubblicate, gli analisti prevedono che la performance di Recordati nel 4Q25 "rifletta la, trainata da un mix più solido di malattie rare, nonostante un andamento sfavorevole dei tassi di cambio intorno al 3%". Altri punti salienti del trimestre includono una "stagione debole per tosse e raffreddore nei mercati chiave, tra cui la Russia, e l'impatto una tantum della chiusura delle attività locali di Isturisa in Cina, a seguito dell'esclusione di Isturisa dall'elenco nazionale dei farmaci rimborsabili".Nel complesso, ledi Barclays per ile l'rettificato per gli anni 2025/2026/2027 rimangono invariate e si attestiamo a un +1% rispetto al consenso di Bloomberg sulle vendite del fatturato del 4° trimestre 2025, trainate principalmente dalle "minori aspettative di vendite SPC (-1% rispetto al consenso)" e dalle "previsioni superiori al consenso per le malattie rare (+6%), ma in linea con l'EBITDA rettificato".Con le previsioni per l'anno fiscale 2026 comunicate in occasione dei risultati del terzo trimestre 2025 e con l'intervallo di previsione per l'anno fiscale 2025 ristretto, Barclays prevede che "l'attenzione degli investitori si concentrerà sui commenti del management sul". In particolare, gli analisti attendono "commenti del management sulle dinamiche Korlym/Recorlev, nonché sulle probabili implicazioni derivanti dalla CRL del potenziale concorrente Corcept, per il prodotto in pipeline relacorilant nell'indicazione per la sindrome di Cushing, e su come ciò potrebbe influire sulla previsione di picco delle vendite recentemente aumentata da Isturisa".Alla luce di ciò Barclays ribadisce il, che implica un upside potenziale di circa il 3% rispetto al prezzo di chiusura di ieri 27 gennaio pari a 46,68 euro. Confermato anche il, rispetto alla visione Neutral sul settore European Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences.