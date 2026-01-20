DocMorris, ricavi 2025 in crescita dell'11,1%. Vede pareggio dell'EBITDA quest'anno

DocMorris

(Teleborsa) -, gruppo svizzero attivo nel settore delle farmacie online, ha chiuso ilconesterni aumentati dell'11,1%, raggiungendo CHF 1.185,8 milioni nell'esercizio, mentre i ricavi sono aumentati fino al 12,4%, raggiungendo CHF 1.124,5 milioni, nonostante la cessazione del marchio Zur Rose in Germania alla fine del 2024."Nell'esercizio 2025, DocMorris ha registrato una solida crescita nel suo core business - la farmacia online - e un forte slancio nei servizi digitali ad alta marginalità - telemedicina e media retail - ha commentato il- Inoltre, abbiamo accelerato significativamente l'espansione della nostra piattaforma di salute digitale con l'introduzione con successo dell'assistente AI come elemento di collegamento. Un utente su tre dell'app l'ha già utilizzata".Il management conferma le previsioni di utile per l'esercizio 2025 comunicate il 10 aprile 2025 e specifica la previsione di EBITDA in un intervallo compreso tra -48 e -52 milioni di CHF. DocMorris conferma inoltre ile del free cash flow nel corso del 2027.