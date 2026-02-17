USA: NAHB, scende la fiducia dei costruttori a febbraio

(Teleborsa) - Cala la fiducia del, sintetizzata dall'indice NAHB. A febbraio, il dato si è attestato a 36 punti dai 38 stimati dagli analisti e contro i 37 punti rilevati nel mese precedente.Per quanto riguarda le, quello sulle vendite attuali è stabile a a quota 41, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è sceso di 3 punto a 46 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è calato di 2 punti a quota 22 punti.L'indicatore, elaborato dalla, rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."L’accessibilità abitativa resta una sfida all’inizio del 2026", ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB. "Servono politiche che riducano i costi di costruzione e favoriscano nuova offerta. Il rallentamento dell’inflazione, però, dovrebbe continuare a sostenere tassi più bassi per mutui e finanziamenti ai costruttori".