Wall Street chiusa per il Presidents' Day

(Teleborsa) - Wall Street
oggi resterà chiusa per Presidents' Day
, dopo che il mercato venerdì ha terminato gli scambi sparsi intorno alla parità.
Il Presidents' Day, nato per commemorare il compleanno del primo presidente degli Stati Uniti George Washington (Washington's Birthday) e celebrato a livello federale il terzo lunedì di febbraio, è il giorno in cui vengono onorati i presidenti Usa, sia quello attuale sia quelli passati.
Nel frattempo, cresce l'attesa per le indicazioni provenienti dai dati macroeconomici
in calendario durante la settimana. Tra gli altri, gli ordini dei beni durevoli di dicembre e la produzione industriale di gennaio
mercoledì 18 febbraio, l'indice PhillyFed di febbraio giovedì 19 febbraio, il PIL del quarto trimestre 2025
e la Fiducia consumatori Università Michigan di febbraio venerdì 20 febbraio.