Acciaio, a gennaio prosegue l'espansione con un aumento dell'1,6%

(Teleborsa) - Nel primo mese dell'anno la produzione di acciaio, attestata a 1,7 milioni di tonnellate (M.t.), è aumentata dell'1,6% su gennaio 2025, confermando l'andamento positivo rilevato nello scorso anno con un volume totale di 20,7 M.t. di acciaio in aumento del 3,7% sul 2024.
Questi i dati raccolti da Federacciai
nel primo mese dell'anno.
L'evoluzione per famiglia di laminati a caldo
mostra una dinamica opposta. I prodotti lunghi
hanno proseguito l'espansione con una crescita del 13,2% raggiungendo 978 mila t., dato che segue il +5,5% per un totale di 12,3 M.t. nel cumulato del 2025.
Al contrario i prodotti piani
, dopo aver chiuso il 2025 in recupero del 4,0% attestandosi a 9,0 M.t., nel mese di gennaio hanno registrato una flessione dell'1,8% fermandosi a 774 mila t.