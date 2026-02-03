Milano 15:45
46.412 +0,88%
Nasdaq 15:45
25.643 -0,37%
Dow Jones 15:45
49.562 +0,31%
Londra 15:45
10.264 -0,75%
Francoforte 15:45
24.781 -0,07%

Bankitalia, €-coin in leggero calo a 0,49

Economia
Bankitalia, €-coin in leggero calo a 0,49
(Teleborsa) - L'indicatore €-coin a gennaio è lievemente sceso a 0,49 da 0,52 di dicembre, ma si conferma la fase di espansione ciclica nell’area della moneta unica.

L’andamento dell’indicatore sviluppato dalla Banca d’Italia riflette l’attenuazione dei segnali positivi nei servizi provenienti dalle indagini qualitative.

€-coin fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia e dal CEPR.
Condividi
```