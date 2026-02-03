Bankitalia, €-coin in leggero calo a 0,49

(Teleborsa) -a gennaio è lievementeda 0,52 di dicembre, ma si conferma lanell’area della moneta unica.L’andamento dell’indicatore sviluppato dalla Banca d’Italia rifletteprovenienti dalle indagini qualitative.€-coin fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia e dal CEPR.