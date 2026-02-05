Aeroporto di Bologna, oltre 700mila passeggeri a gennaio

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - Dopo un 2025 da record, con oltre 11,1 milioni di passeggeri complessivi, ildell’si è chiuso con, risultato che non si vedeva dal gennaio 2020.Nel dettaglio, i passeggeri complessivi di gennaio sono stati 702.591, in. I passeggeri su voli nazionali sono stati 169.900, in crescita dell’8,3% sul 2025, mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 532.691, in aumento del 2,8% sul 2025.sono stati 5.154, in crescita dell’1,5% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.260 tonnellate, in calo dell’1,3%. I passeggeri quindi crescono molto di più dei movimenti: segno di aerei più pieni e più capienti.Complice anche il rientro dalle Festività di fine anno, domenica 4 gennaio, con 33.373 passeggeri, è stata la giornata più “volata” del mese.Lesono state Catania, Tirana e Istanbul ai primi tre posti, seguite da Parigi CDG, Palermo, Barcellona, Madrid, Casablanca, Londra Heathrow e Bucarest.