Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Controllato progresso per il derivato italiano, che chiude in salita dello 0,65%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46.430. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45.385. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 44.935.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)