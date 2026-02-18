Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Controllato progresso per il derivato italiano, che chiude in salita dello 0,65%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46.430. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45.385. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 44.935.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```