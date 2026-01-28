Amazon taglia 16.000 posti nel mondo per snellire la struttura e accelerare sull’AI

Amazon

(Teleborsa) -ha annunciato un nuovo round di licenziamenti che coinvolgerà circa 16.000 dipendenti corporate a livello globale, parte di un più ampio sforzo per ridurre la burocrazia in un momento in cui la competizione sull’intelligenza artificiale si fa sempre più intensa.Secondo quanto comunicato da Beth Galetti, vicepresidente senior per people experience & technology, ai dipendenti statunitensi verranno concessi 90 giorni per cercare un nuovo ruolo interno, oltre a pacchetti di uscita e supporto alla transizione. "Stiamo lavorando per rafforzare la nostra organizzazione riducendo i livelli, aumentando la proprietà e rimuovendo la burocrazia", ??ha affermato Galetti.Il nuovo taglio arriva a pochi mesi dall’eliminazione di altre 14.000 posizioni, portando il totale dei licenziamenti recenti a livelli simili alle ondate del 2022-2023, quando furono coinvolte circa 27.000 persone.Ilha più volte ribadito la necessità di ridurre i livelli manageriali e correggere gli eccessi di assunzioni avvenuti durante la pandemia. Il top manager ha, inoltre, avvertito che l'adozione crescente dell’AI porterà a una riduzione della forza lavoro man mano che l’azienda automatizzerà più processi.Amazon impiega complessivamente 1,57 milioni di persone, in gran parte nei magazzini. La forza lavoro corporate conta circa 350.000 dipendenti, quindi i nuovi tagli rappresentano circa il 4,6% di questo organico.