CNH, per il primo anno nel Top 1% del Sustainability Yearbook di S&P Global

CNH

(Teleborsa) -si è classificata. Questo riconoscimento riflette la performance relativa dell'azienda nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global 2025 e si basa sul punteggio di 83/100. Il CSA 2025 ha valutato le candidature di oltre 9.200 organizzazioni di 62 settori. Il Sustainability Yearbook 2026 include 848 aziende, 70 delle quali si classificano nel top 1%."La nostra inclusione e l'ascesa al top 1% nel benchmark di sostenibilità di S&P Global rappresentano un forte riconoscimento del fatto che la nostra strategia sta producendo un impatto concreto dove più conta: nei campi, nei cantieri e nelle nostre comunità - ha affermato- Per l'agricoltura in particolare, la sostenibilità inizia letteralmente nel terreno, dove le nostre macchine e le nostre tecnologie di precisione aiutano gli agricoltori a creare terreni più sani, a proteggere la biodiversità e a utilizzare meno input, coltivando di più per nutrire una popolazione in crescita".