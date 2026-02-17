CNH, utile 2025 crolla a 505 milioni di dollari. Ricavi -9% con debole domanda di attrezzature

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha registrato undel2025 di 89 milioni di dollari, con un utile per azione di 0,07 dollari, rispetto all'utile netto di 176 milioni di dollari e all'utile per azione di 0,14 dollari del quarto trimestre 2024.sono stati di 5,16 miliardi di dollari nel trimestre (in aumento del 6% rispetto al quarto trimestre 2024) e il fatturato netto delle attività industriali è stato di 4,45 miliardi di dollari (in aumento dell'8%). Ilè stato di 945 milioni di dollari e il Free Cash Flow industriale è stato di 817 milioni di dollari nel quarto trimestre 2025.I ricavi consolidati per l'sono stati di 18,1 miliardi di dollari, in calo del 9% rispetto all'anno precedente, con un fatturato netto delle attività industriali di 15,35 miliardi di dollari, in calo del 10%. L'utile netto è stato di 505 milioni di dollari, rispetto all'utile netto del 2024 di 1.259 milioni di dollari. L'utile per azione dell'intero anno è stato di 0,41 dollari, rispetto agli 0,99 dollari del 2024. L'utile netto rettificato è stato di 703 milioni di dollari, rispetto ai 1.339 milioni di dollari del 2024, con un utile rettificato per azione di 0,55 dollari, rispetto agli 1,05 dollari del 2024. Il flusso di cassa netto generato dalle attività operative dell'intero anno è stato di 2.538 milioni di dollari e il Free Cash Flow Industriale è stato di 513 milioni di dollari."Nonostante un, CNH ha registrato solidi progressi verso i suoi obiettivi a lungo termine nel 2025 e ha rafforzato le sue basi per il successo - ha dichiarato il- Abbiamo continuato a ridurre le scorte dei concessionari, abbiamo portato avanti le nostre iniziative di Qualità ed Eccellenza Operativa e abbiamo introdotto prodotti che rispondono direttamente alle esigenze in continua evoluzione di agricoltori e costruttori. I nostri team hanno agito con disciplina, concentrandosi su ciò che possiamo controllare, supportando al contempo i nostri clienti in condizioni economiche dinamiche.della produzione, in un'innovazione mirata e nell'offrire un'integrazione superiore di ferro e tecnologia. In questo anno di crisi del settore, mentre i mercati si muovono ancora lentamente, CNH sta procedendo rapidamente nella sua trasformazione e nell'impegno di colleghi eccezionali per rispettare i nostri ambiziosi impegni".Per il, CNH Industrial prevede che dinamiche di mercato difficili indeboliranno ulteriormente la domanda di attrezzature agricole del settore nordamericano, mentre si prevede una certa stabilità nella regione EMEA. Nel complesso, la società prevede che la domanda globale retail del settore sarà inferiore ai livelli del 2025 di un ulteriore 5%, scendendo ai minimi storici. Il segmento Agricoltura di CNH ha risposto e continuerà a rispondere a queste dinamiche di mercato mantenendo bassi livelli di produzione, collaborando con la propria rete di concessionari per ridurre le scorte di canale, perseguendo efficienze sui costi e gestendo i rapidi cambiamenti nelle politiche commerciali. Si prevede che la domanda del settore delle macchine agricole riprenderà a crescere nel 2027. Inoltre, prevede che la domanda di macchine per l'edilizia rimarrà stabile nel 2026 rispetto al 2025, con la forza in alcuni mercati dell'edilizia non residenziale compensata dalla persistente debolezza dell'edilizia residenziale. Il segmento Costruzioni di CNH continuerà a concentrarsi sulla qualità, sull'efficienza produttiva e sulle opportunità di compensazione dei costi tariffari.Di conseguenza, la società fornisce le seguenti: fatturato netto del segmento Agricoltura in calo del 5% o invariato rispetto all'anno precedente, inclusi gli effetti di cambio +2%; margine EBIT rettificato del segmento Agricoltura tra il 4,5% e il 5,5%; fatturato netto del segmento Costruzioni pressoché invariato rispetto all'anno precedente, inclusi gli effetti di cambio +1%; margine EBIT rettificato del segmento Costruzioni tra l'1,0% e il 2,0%; Free Cash Flow delle attività industriali tra 150 milioni di dollari e 350 milioni di dollari; utile per azione rettificato tra 0,35 dollari e 0,45 dollari.