Pesante sul mercato di New York Datadog

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che tratta in perdita del 5,57% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Datadog
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Datadog
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 106,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 113,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 103,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)