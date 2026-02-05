Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 20:24
24.724 -0,67%
Dow Jones 20:24
49.132 -0,75%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Pesante sul mercato di New York Datadog

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Datadog
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che tratta in perdita del 5,57% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Datadog è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Datadog, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 106,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 113,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 103,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```