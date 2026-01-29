Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:43
25.735 -1,11%
Dow Jones 20:43
48.986 -0,06%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: sell-off per Datadog
Ribasso scomposto per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che esibisce una perdita secca dell'8,44% sui valori precedenti.
