ETS2, Consiglio suggerisce modifiche alla riserva stabilizzatrice per avvio più graduale

(Teleborsa) - Il(a livello di ambasciatori presso l'UE) hadel mercato per il nuovo sistema di scambio di quote di emissione per l'edilizia, il trasporto su strada e altri settori (). La modifica mira a garantire una maggiore stabilità e prevedibilità dei prezzi per un avvio più graduale dell'ETS2 nel 2028.La "market stability reserve" contribuisce anell'ETS2, adeguando automaticamente il numero di quote di emissione disponibili in caso di fluttuazioni dei prezzi.La proposta della Commissione per una modifica mirata è stata approvata dal Consiglio senza modifiche. Questa proposta fa seguito a un'iniziativa del luglio 2025, sostenuta da 19 Stati membri, che chiedeva un. Perdegli operatori, la riserva di stabilità del mercato sarà estesa oltre il 2030. I 600 milioni di quote di emissione detenute nella riserva, equivalenti a circa dieci anni di riduzione delle emissioni richieste dall'ETS2, rimarranno disponibili per un futuro rilascio, se necessario.L'di controllo dei prezzi attiva il rilascio di 20 milioni di quote di emissione quando il costo del carbonio supera i 45 euro per tonnellata di CO2 equivalente (ai prezzi del 2020). L'emendamento aggiunge un supplemento di 20 milioni di quote a ogni rilascio e prevede che tale importo venga attivato due volte all'anno. Ciò significa che fino a 80 milioni di quote aggiuntive possono essere immesse sul mercato ogni anno.Inoltre, la posizione del Consiglio sostiene ladalla riserva al mercato, a tutela della stabilità del mercato. Attualmente, quando il numero di quote nel sistema scende a 210 milioni, 100 milioni di quote vengono rilasciate dalla riserva di stabilità del mercato. In base a questo emendamento, se il numero di quote scende al di sotto di 260 milioni, ma rimane comunque al di sopra di 210 milioni, ne verrà rilasciato un numero inferiore. Ciò eviterà improvvise e brusche fluttuazioni dell'offerta e invierà un segnale di stabilità dei prezzi ai mercati.Laeuropeo sul testo definitivo, una volta che quest'ultimo avrà adottato la sua posizione, con l'ambizione di far avanzare i negoziati il ??più possibile durante il suo mandato.L'ETS2. Questi fornitori devono monitorare, comunicare e restituire quote equivalenti alle emissioni dei carburanti che vendono, mentre il limite totale delle quote di carbonio disponibili all'interno dell'UE diminuisce ogni anno per incentivare la decarbonizzazione. Il sistema è stato istituito nel 2023 nell'ambito del pacchetto "Fit for 55". L'obiettivo dell'ETS2 è ridurre le emissioni di questi settori del 42% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005. L'ETS2 diventerà pienamente operativo entro il 2028, come concordato durante i negoziati sulla legge europea sul clima.