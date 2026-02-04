MPS, assemblea approva modifiche allo statuto con lista del CdA in attesa di ok BCE

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, che ha visto la partecipazione del 68,01% del capitale sociale, ha, poste all'unico punto all'ordine del giorno.In particolare: l'introduzione della facoltà dell'assemblea di incrementare il limite di 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione, con il voto favorevole del 99,48% del capitale sociale rappresentato; l'introduzione della, con il voto favorevole del 99,92%; le modalità di sostituzione di consiglieri in corso di mandato nella procedura di cooptazione, con il voto favorevole del 99,92%; l'eliminazione del limite massimo di mandati per la rieleggibilità degli amministratori, con il voto favorevole del 99,89%; l'introduzione della facoltà del CdA di nominare il Presidente e uno o due Vice Presidenti (di cui uno con funzioni vicarie), qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, con il voto favorevole del 99,92%; previsioni relative all'ipotesi in cui sia presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, con il voto favorevole del 99,93%; la riduzione alla quota minima di legge della percentuale degli utili da destinare a riserva legale ed eliminazione della riserva statutaria, con il voto favorevole del 99,92%.MPS ha precisato che, alla data odierna, la Banca centrale europeainerente alle modifiche statutarie. L'efficacia delle stesse rimane pertanto subordinata al rilascio di tale provvedimento.