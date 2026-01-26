H-FARM approva il bilancio, nomina i sindaci e distribuisce 12 milioni di dividendo

H-FARM

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext Growth Milan, si è riunita in data odierna, in prima convocazione, in sede ordinaria, sotto la presidenza di Riccardo Donadon e ha approvato, all'unanimità dei presenti: il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 agosto 2025, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2025 e la copertura integrale della perdita d’esercizio mediante l’utilizzo della Riserva Straordinaria; la proposta di nomina del sindaco effettivo Gianluca Pivato e sindaco supplente Debora Gheno mantenendo invariato il compenso del Collegio Sindacale deliberato dall’Assemblea il 18 gennaio 2024; la distribuzione in favore dei soci di riserve per complessivi Euro 12.009.415,50, ovvero di un dividendo straordinario pari ad Euro 0,06 (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di legittimazione a percepire il dividendo (record date 3 febbraio 2026), da prelevarsi interamente dalla Riserva straordinaria, che verrà posto in pagamento il giorno 4 febbraio 2026, ad avvenuto stacco della cedola n.3 in data 2 febbraio 2026; la rideterminazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 6 a 5.La distribuzione delè resa possibile anche grazie al perfezionamento, al decimo anno, della cessione della totalità delle quote rappresentanti il 100% del capitale sociale del comparto scolastico K12 (H-FARM International School), che ha consentito, a livello consolidato, la generazione di liquidità sufficiente a sostenere la distribuzione, anche alla luce dello stato di maturazione di ulteriori iniziative presenti nel portafoglio investimenti.In particolare, H-FARM College e la sua Business School proseguono il percorso di crescita in termini di studenti e ricavi e prevedono di concludere l’anno accademico 2025/2026 con il pareggio operativo, preparandosi a entrare in territorio positivo nell’anno accademico 2026/2027 (decimo anno dalla fondazione).Positivo anche l’avvio della H-FARM SPORTS Academy che, grazie alla sinergia con le H-FARM International School, sta rapidamente acquisendo un ruolo di rilievo nel panorama internazionale."Sono felice che l’assemblea abbia deliberato all’unanimità e di poter distribuire oggi il primo dividendo straordinario dopo tanti anni di investimenti", dichiara. In questi vent’anni H-FARM ha costruito imprese, competenze e opportunità per i giovani. Questo dividendo, che vogliamo sia il primo di molti, rappresenta un segno concreto del valore generato e della solidità del percorso intrapreso, mentre continuiamo a investire su formazione, innovazione e sviluppo, con un CAMPUSche si prepara a diventare ancora più grande e più internazionale".Ai margini dell’Assemblea, H-FARM comunica che, nei giorni scorsi, ha co-fondato con Davide Rota, Andrea Pagnin e Maurizio Martinoli: Elevo una piattaforma di investimento, con ambizioni Europee, focalizzata su trasferimento tecnologico. Nel capitale assieme ad H-FARM è entrato anche Avram Miller, uno dei più stimati investitori degli Stati Uniti, co-fondatore e leader di Intel Capital per tantissimi anni.