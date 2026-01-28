Milano 17:35
Poste Italiane, approvato progetto di fusione per incorporazione di Bridge Technologies
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Bridge Technologies.

L'operazione, che si inserisce nel quadro di una più ampia riorganizzazione societaria, mira a semplificare la struttura del Gruppo e a generare sinergie operative, amministrative e societarie. Bridge Technologies è una società interamente posseduta da Poste Italiane; pertanto, la fusione beneficerà delle semplificazioni normative previste per le società a socio unico e non comporterà alcuna emissione di nuove azioni né modifiche allo statuto dell'incorporante.

L'efficacia della fusione è prevista nel corso dell'esercizio 2026, subordinatamente all'approvazione dell'assemblea della società incorporanda e del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane.
