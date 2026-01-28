Poste Italiane, approvato progetto di fusione per incorporazione di Bridge Technologies

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane
ha approvato il progetto di fusione
per incorporazione della società Bridge Technologies
.
L'operazione, che si inserisce nel quadro di una più ampia riorganizzazione societaria
, mira a semplificare la struttura del Gruppo e a generare sinergie operative, amministrative e societarie. Bridge Technologies è una società interamente posseduta da Poste Italiane; pertanto, la fusione beneficerà delle semplificazioni normative previste per le società a socio unico e non comporterà alcuna emissione di nuove azioni né modifiche allo statuto dell'incorporante.
L'efficacia
della fusione è prevista nel corso dell'esercizio 2026
, subordinatamente all'approvazione dell'assemblea della società incorporanda e del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane.