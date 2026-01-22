MPS, nuovo CdA il 28 gennaio sul regolamento della lista del consiglio

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena
ha preso atto della proposta di regolamento per la lista del Consiglio di Amministrazione preparata dal Comitato Nomine. Su indicazione del Presidente Nicola Maione, con il consenso di tutti i Consiglieri, si è deciso di effettuare ulteriori approfondimenti per giungere all'approvazione del regolamento
in tempi rapidi e con una chiara formalizzazione delle regole di governance, in vista dell'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 4 febbraio per l'approvazione delle modifiche statutarie, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
Il CdA "intende gestire con massima trasparenza ed efficacia la procedura
di formazione della lista di candidati amministratori che potrà essere presentata dal Consiglio di Amministrazione", si legge in una nota, ed è stata fissata una nuova riunione consiliare per mercoledì 28 gennaio al fine di effettuare le opportune valutazioni ed assumere le conseguenti delibere.