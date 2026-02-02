Milano 17:35
Unicredit, S&P migliora l'outlook a "positivo" anche su controllate in Austria e Germania

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Standard & Poor's ha migliorato l'outlook del rating di UniCredit da stabile a positivo, confermando al contempo l'Issuer Credit Rating (ICR) e il rating Senior Preferred ad "A-", un notch al di sopra del rating sovrano italiano. Ciò fa seguito all'azione di rating positiva sull'Italia.

Secondo S&P, i rating di UniCredit sono sostenuti dalla solida e diversificata presenza geografica della banca in tutta Europa, dalla sua robusta generazione di utili, dalla abbondante liquidità e dalla buona qualità degli attivi.

La forte affidabilità creditizia complessiva del Gruppo UniCredit consente di assegnare un outlook positivo anche alle sue controllate in Germania e Austria, che beneficiano del supporto del gruppo.

Il profilo di credito autonomo è stato confermato a "a-", mentre i rating di controparte a lungo e breve termine sono stati confermati rispettivamente a "A" e "A-1".

Il rating di credito a breve termine dell'emittente è stato confermato a "A-2".
