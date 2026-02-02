Unicredit, S&P migliora l'outlook a "positivo" anche su controllate in Austria e Germania

UniCredit

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Standard & Poor's ha migliorato l'outlook del rating dida stabile a, confermando al contempo l'(ICR) e il rating Senior Preferred ad "A-", un notch al di sopra del rating sovrano italiano. Ciò fa seguito all'azione di rating positiva sull'Italia.Secondo S&P, i rating di UniCredit sono sostenuti dalla solida e diversificatadella banca in tutta Europa, dalla sua robusta generazione di utili, dalla abbondante liquidità e dalla buona qualità degli attivi.La fortecomplessiva del Gruppo UniCredit consente di assegnare un outlook positivo anche alle sue controllate in Germania e Austria, che beneficiano del supporto del gruppo.Ilè stato confermato a "a-", mentre i rating di controparte a lungo e breve termine sono stati confermati rispettivamente a "A" e "A-1".Ildell'emittente è stato confermato a "A-2".