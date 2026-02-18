La fibra di Open Fiber disponibile da subito in tre comuni del pisano

(Teleborsa) - Finalmente anche i piccoli centri della provincia di Pisa
possono dire addio alla lentezza di Internet. Open Fiber
ha completato la cablatura in banda ultra larga
di Calcinaia
, Buti
e Santa Maria a Monte
portando la stessa qualità di connessione delle grandi città direttamente nelle case dei cittadini.
Il progetto ha interessato circa 2.500 unità immobiliari
dei tre comuni grazie a una nuova rete in fibra ottica lunga oltre 42 chilometri che rimarrà di proprietà pubblica, ma sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. L’infrastruttura è stata realizzata nelle cosiddette "aree bianche
" coperte dai bandi Infratel, con il supporto della Regione Toscana, con l’obiettivo di colmare il divario digitale tra città e territori più piccoli.
"Ben tre Comuni della Toscana diffusa fanno un passo importante verso la transizione digitale", dichiara l'assessore all’innovazione digitale della Regione Toscana Alberto Lenzi
. "Puntiamo a concludere entro la fine dell'anno – aggiunge - tutti i lavori per estendere la connessione ultraveloce nelle zone considerate dalle aziende telefoniche economicamente non convenienti". "Connettersi ad alta velocità – conclude l'assessore – rappresenta oggi un elemento preziosissimo per le comunità che va oltre la dotazione di una infrastruttura tecnologica: è la chiave per costruire una crescita equa del territorio, rafforzare la coesione locale e garantire che lo sviluppo sia a disposizione di tutti".
"Grazie alla stretta collaborazione con le amministrazioni comunali e con la Regione Toscana, siamo particolarmente soddisfatti di aver portato a termine questo intervento strategico", ha dichiarato Claudio Cardarelli
, Regional Manager di Open Fiber Toscana. "Un progetto che ha interessato i comuni di Calcinaia, Buti e Santa Maria a Monte e che rappresenta un passo concreto verso la riduzione del divario digitale nei territori. Oggi cittadini, imprese e attività locali possono finalmente contare su una rete moderna, veloce e affidabile, capace di rispondere alle esigenze digitali attuali e di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità anche nel lungo periodo".