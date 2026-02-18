La fibra di Open Fiber disponibile da subito in tre comuni del pisano

(Teleborsa) - Finalmente anche i piccoli centri della provincia dipossono dire addio alla lentezza di Internet.ha completato ladiportando la stessa qualità di connessione delle grandi città direttamente nelle case dei cittadini.Il progetto ha interessato circadei tre comuni grazie a una nuova rete in fibra ottica lunga oltre 42 chilometri che rimarrà di proprietà pubblica, ma sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. L’infrastruttura è stata realizzata nelle cosiddette "" coperte dai bandi Infratel, con il supporto della Regione Toscana, con l’obiettivo di colmare il divario digitale tra città e territori più piccoli."Ben tre Comuni della Toscana diffusa fanno un passo importante verso la transizione digitale", dichiara l'assessore all’innovazione digitale della Regione Toscana. "Puntiamo a concludere entro la fine dell'anno – aggiunge - tutti i lavori per estendere la connessione ultraveloce nelle zone considerate dalle aziende telefoniche economicamente non convenienti". "Connettersi ad alta velocità – conclude l'assessore – rappresenta oggi un elemento preziosissimo per le comunità che va oltre la dotazione di una infrastruttura tecnologica: è la chiave per costruire una crescita equa del territorio, rafforzare la coesione locale e garantire che lo sviluppo sia a disposizione di tutti"."Grazie alla stretta collaborazione con le amministrazioni comunali e con la Regione Toscana, siamo particolarmente soddisfatti di aver portato a termine questo intervento strategico", ha dichiarato, Regional Manager di Open Fiber Toscana. "Un progetto che ha interessato i comuni di Calcinaia, Buti e Santa Maria a Monte e che rappresenta un passo concreto verso la riduzione del divario digitale nei territori. Oggi cittadini, imprese e attività locali possono finalmente contare su una rete moderna, veloce e affidabile, capace di rispondere alle esigenze digitali attuali e di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità anche nel lungo periodo".