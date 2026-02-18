Londra: in calo Entain

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di scommesse sportive e giochi
, che mostra un decremento dell'1,91%.
L'andamento di Entain
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Entain
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,6 sterline con area di resistenza individuata a quota 5,748. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,544.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)