Milano 13:47
47.284 +0,24%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:47
10.823 +0,16%
Francoforte 13:47
25.279 +0,41%

Londra: nuovo spunto rialzista per Entain

(Teleborsa) - Avanza la società di scommesse sportive e giochi, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Entain, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Entain suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,721 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,901. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,607.

