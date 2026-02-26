Londra: nuovo spunto rialzista per Entain

(Teleborsa) - Avanza la società di scommesse sportive e giochi
, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Entain
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Entain
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,721 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,901. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,607.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)