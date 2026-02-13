Milano 14:17
Londra: calo per Entain

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di scommesse sportive e giochi, con una flessione del 2,49%.

Lo scenario su base settimanale di Entain rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,727 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,881. Il peggioramento di Entain è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,649.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
