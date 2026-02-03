Londra: calo per Entain

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di scommesse sportive e giochi
, con una flessione del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Entain
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Entain
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,843 sterline con area di resistenza individuata a quota 5,965. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,803.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)