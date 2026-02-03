Milano 11:39
Londra: calo per Entain
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di scommesse sportive e giochi, con una flessione del 2,13%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Entain, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Entain mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,843 sterline con area di resistenza individuata a quota 5,965. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,803.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
