Londra: giornata depressa per Entain

(Teleborsa) - Retrocede la società di scommesse sportive e giochi
, con un ribasso del 3,70%.
Lo scenario su base settimanale di Entain
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Entain
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6,479 sterline. Supporto stimato a 6,101. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6,857.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)