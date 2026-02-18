Milano 15:20
46.277 +1,12%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:20
10.682 +1,19%
Francoforte 15:20
25.129 +0,52%

Londra: positiva la giornata per St. James's Place

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di St. James's Place rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di St. James's Place mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,24 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
