Londra: positiva la giornata per St. James's Place

società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale

FTSE 100

St. James's Place

principale indice della Borsa di Londra

St. James's Place

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,24 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)