Londra: positiva la giornata per St. James's Place

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale
, che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di St. James's Place
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di St. James's Place
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,24 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)