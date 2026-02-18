Madrid: andamento rialzista per Logista

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore logistico spagnolo
, che avanza bene dell'1,99%.
La tendenza ad una settimana di Logista
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Logista
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 34,13 Euro. Primo supporto visto a 33,45. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 33,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)