Milano 15:20
46.277 +1,12%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:20
10.682 +1,19%
Francoforte 15:20
25.129 +0,52%

Madrid: andamento rialzista per Logista

Migliori e peggiori
Madrid: andamento rialzista per Logista
(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore logistico spagnolo, che avanza bene dell'1,99%.

La tendenza ad una settimana di Logista è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Logista. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 34,13 Euro. Primo supporto visto a 33,45. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 33,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```