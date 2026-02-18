Madrid: andamento sostenuto per Indra

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con una variazione percentuale dell'1,94%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni tecniche complessive dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 52,2 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 53,2. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 51,85.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)