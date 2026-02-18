Milano 12:08
46.305 +1,18%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:08
10.661 +0,99%
Francoforte 12:08
25.250 +1,00%

Madrid: andamento sostenuto per Indra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una variazione percentuale dell'1,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni tecniche complessive dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 52,2 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 53,2. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 51,85.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
