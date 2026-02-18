Madrid: andamento sostenuto per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale dell'1,94%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche complessive dell'evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 52,2 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 53,2. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 51,85.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)