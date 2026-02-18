Madrid: andamento rialzista per Banco Santander

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola
, in guadagno del 2,21% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Banco Santander
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10,7 Euro. Supporto a 10,54. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)