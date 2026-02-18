Madrid: si concentrano le vendite su Aena

(Teleborsa) - Pressione sul gestore degli aeroporti spagnolo
, che tratta con una perdita dell'1,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aena
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Aena
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)