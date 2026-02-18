Milano 12:08
Madrid: si concentrano le vendite su Aena

(Teleborsa) - Pressione sul gestore degli aeroporti spagnolo, che tratta con una perdita dell'1,84%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aena più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Aena è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,31.

