Milleproroghe, all'esame emendamenti Anief su graduatorie docenti e Dsga

"In questi giorni sono in discussione le modifiche al Milleproroghe 2026
. In particolare, sono stati presentati alcuni emendamenti dell'ANIEF
che riguardano le graduatorie
sia del personale docente
che del personale Dsga"
. Lo ricorda Daniela Rosano
, Segretaria generale dell'Anief
.
"Chiediamo la proroga delle graduatorie
- spiega la sindacalista - perché non si riuscirà nei tempi previsti a mettere a ruolo tutti i partecipanti al concorso
. Invece, per i docenti
continuiamo a chiedere l'estensione
delle graduatorie per l'assunzione del 100% degli idonei da ogni concorso PNRR
e anche dai precedenti concorsi".
"Questi sono due importanti richieste perché rappresentano un processo di semplificazione
dell'amministrazione", afferma Rosano, aggiungendo che "l'ANIEF ricorda sempre che i concorsi già fatti
con idonei o comunque con partecipanti che hanno superato tutte le prove rappresentano una risorsa preziosa per il reclutamento scolastico
che non deve essere dispersa e questo personale non deve essere costretto a ripetere ulteriori prove concorsuali per l'assunzione in ruolo".
"