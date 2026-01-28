Milano 15:26
Milleproroghe, all'esame emendamenti Anief su graduatorie docenti e Dsga

"In questi giorni sono in discussione le modifiche al Milleproroghe 2026. In particolare, sono stati presentati alcuni emendamenti dell'ANIEF che riguardano le graduatorie sia del personale docente che del personale Dsga". Lo ricorda Daniela Rosano, Segretaria generale dell'Anief.

"Chiediamo la proroga delle graduatorie - spiega la sindacalista - perché non si riuscirà nei tempi previsti a mettere a ruolo tutti i partecipanti al concorso. Invece, per i docenti continuiamo a chiedere l'estensione delle graduatorie per l'assunzione del 100% degli idonei da ogni concorso PNRR e anche dai precedenti concorsi".

"Questi sono due importanti richieste perché rappresentano un processo di semplificazione dell'amministrazione", afferma Rosano, aggiungendo che "l'ANIEF ricorda sempre che i concorsi già fatti con idonei o comunque con partecipanti che hanno superato tutte le prove rappresentano una risorsa preziosa per il reclutamento scolastico che non deve essere dispersa e questo personale non deve essere costretto a ripetere ulteriori prove concorsuali per l'assunzione in ruolo".

