Orange raggiunge obiettivi 2025 con fatturato a 40,4 miliardi di euro ed EBITDAaL +3,8%

(Teleborsa) - Orange
, colosso francese delle telecomunicazioni, ha registrato un fatturato
per il 2025
di 40.396 milioni di euro, in crescita dello 0,9% su base annua (+374 milioni di euro) grazie alla crescita dei servizi retail (+2,2% o +675 milioni di euro). La dinamica positiva registrata nei servizi retail è stata in parte compensata da un calo dei servizi wholesale (-3,9% o -229 milioni di euro).
L'EBITDAaL
del Gruppo è aumentato del 3,8% a 12.470 milioni di euro (+457 milioni di euro), pienamente in linea con l'obiettivo di crescita di almeno il +3,5%, obiettivo rivisto al rialzo due volte nel 2025. L'utile netto rettificato del Gruppo consolidato è stato di 3.094 milioni di euro. L'utile netto rettificato attribuibile ai soci
della capogruppo è stato di 2.458 milioni di euro.
L'indebitamento finanziario netto
era pari a 22.526 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Il rapporto "indebitamento finanziario netto/EBITDAaL delle attività di telecomunicazioni" è sceso a 1,80x al 31 dicembre 2025, in linea con l'obiettivo di un rapporto di circa 2x nel medio termine.
"Nel 2025 abbiamo completato con successo il nostro piano strategico Lead the Future: Orange è ora più semplice, più forte e più efficiente - ha detto la CEO Christel Heydemann
- Rifocalizzando i nostri sforzi sulla creazione di valore, abbiamo rafforzato la nostra posizione in un mercato digitale globale in rapida evoluzione. I nostri obiettivi per il 2025 sono stati pienamente raggiunti e desidero ringraziare tutti i team di Orange per il loro duro lavoro e impegno, nonché i nostri clienti per la fiducia".
"In Francia, insieme a Bouygues Telecom e al Gruppo Free-Iliad, abbiamo presentato un'offerta congiunta non vincolante a ottobre per acquisire gran parte delle attività di Altice
in Francia. Le attività di due diligence su questo progetto sono iniziate a gennaio
2026 - ha spiegato - Questa transazione rafforzerebbe gli investimenti nella resilienza delle reti a banda larga ad altissima velocità, nella sicurezza informatica e nelle nuove tecnologie chiave come l'intelligenza artificiale, e consoliderebbe il controllo sulle infrastrutture strategiche in Francia, mantenendo al contempo un ecosistema competitivo a vantaggio dei consumatori. Al momento non vi è alcuna certezza che si raggiunga un accordo e rimaniamo concentrati sull'esecuzione della nostra strategia".