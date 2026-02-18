Orange raggiunge obiettivi 2025 con fatturato a 40,4 miliardi di euro ed EBITDAaL +3,8%

Orange

(Teleborsa) -, colosso francese delle telecomunicazioni, ha registrato unper ildi 40.396 milioni di euro, in crescita dello 0,9% su base annua (+374 milioni di euro) grazie alla crescita dei servizi retail (+2,2% o +675 milioni di euro). La dinamica positiva registrata nei servizi retail è stata in parte compensata da un calo dei servizi wholesale (-3,9% o -229 milioni di euro).L'del Gruppo è aumentato del 3,8% a 12.470 milioni di euro (+457 milioni di euro), pienamente in linea con l'obiettivo di crescita di almeno il +3,5%, obiettivo rivisto al rialzo due volte nel 2025. L'utile netto rettificato del Gruppo consolidato è stato di 3.094 milioni di euro. L'della capogruppo è stato di 2.458 milioni di euro.L'era pari a 22.526 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Il rapporto "indebitamento finanziario netto/EBITDAaL delle attività di telecomunicazioni" è sceso a 1,80x al 31 dicembre 2025, in linea con l'obiettivo di un rapporto di circa 2x nel medio termine."Nel 2025 abbiamo completato con successo il nostro piano strategico Lead the Future: Orange è ora più semplice, più forte e più efficiente - ha detto la- Rifocalizzando i nostri sforzi sulla creazione di valore, abbiamo rafforzato la nostra posizione in un mercato digitale globale in rapida evoluzione. I nostri obiettivi per il 2025 sono stati pienamente raggiunti e desidero ringraziare tutti i team di Orange per il loro duro lavoro e impegno, nonché i nostri clienti per la fiducia"."In Francia, insieme a Bouygues Telecom e al Gruppo Free-Iliad, abbiamo presentato un'offerta congiunta non vincolante a ottobre perin Francia. Le2026 - ha spiegato - Questa transazione rafforzerebbe gli investimenti nella resilienza delle reti a banda larga ad altissima velocità, nella sicurezza informatica e nelle nuove tecnologie chiave come l'intelligenza artificiale, e consoliderebbe il controllo sulle infrastrutture strategiche in Francia, mantenendo al contempo un ecosistema competitivo a vantaggio dei consumatori. Al momento non vi è alcuna certezza che si raggiunga un accordo e rimaniamo concentrati sull'esecuzione della nostra strategia".