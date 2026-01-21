Atos, fatturato 2025 in linea con atteso oltre 8 miliardi euro

Atos

(Teleborsa) -spicca il volo alla Borsa di Parigi, dove guadagna circa il 7%, dopo aver annunciato unIlè stimato in, con un calo organico del 9,3% rispetto all'anno precedente, prevalentemente determinato dalle perdite contrattuali del 2024, dalle uscite volontarie dai contratti e da un contesto di mercato debole. Glihanno raggiunto idi euro nel quarto trimestre.Il fatturato della Strategic Business Unit è stimato a 1,74 miliardi di euro nel quarto trimestre, con un calo organico del 9% su base annua. Eviden, l'unità del gruppo focalizzata sui prodotti, ha registrato un fatturato del quarto trimestre di 265 milioni di euro, con un calo organico dell'11,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.Per l'intero anno, il fatturato atteso della SBU è stimato a 6,96 miliardi di euro, in calo del 16,2% su base organica rispetto all'anno fiscale 2024, mentre il fatturato di Eviden è stimato in 1,04 miliardi di euro, con un aumento del 6,7% su base annua.