Atos, fatturato 2025 in linea con atteso oltre 8 miliardi euro

Atos, fatturato 2025 in linea con atteso oltre 8 miliardi euro
(Teleborsa) - Atos spicca il volo alla Borsa di Parigi, dove guadagna circa il 7%, dopo aver annunciato un fatturato 2025 in linea con il target poco sopra gli 8 miliardi di euro.

Il fatturato del quarto trimestre è stimato in circa 2 miliardi di euro, con un calo organico del 9,3% rispetto all'anno precedente, prevalentemente determinato dalle perdite contrattuali del 2024, dalle uscite volontarie dai contratti e da un contesto di mercato debole. Gli ordini hanno raggiunto i 2,44 miliardi di euro nel quarto trimestre.

Il fatturato della Strategic Business Unit è stimato a 1,74 miliardi di euro nel quarto trimestre, con un calo organico del 9% su base annua. Eviden, l'unità del gruppo focalizzata sui prodotti, ha registrato un fatturato del quarto trimestre di 265 milioni di euro, con un calo organico dell'11,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Per l'intero anno, il fatturato atteso della SBU è stimato a 6,96 miliardi di euro, in calo del 16,2% su base organica rispetto all'anno fiscale 2024, mentre il fatturato di Eviden è stimato in 1,04 miliardi di euro, con un aumento del 6,7% su base annua.


