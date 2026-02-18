Parigi: giornata depressa per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso degli alcolici
, con una flessione del 3,26%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Pernod Ricard
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo del produttore di vini e alcolici
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 83,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 81,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 85,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)